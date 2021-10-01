Жителям Германии рассказали, как выжить без тепла и электричества

Жителям Германии начали показывать видео, которые должны научить их выживать в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок. Им рекомендуется заклеивать окна фольгой и создавать самодельные печки, сообщает Telegram-канал РБК.

В обучающем ролике показана женщина, которая замерзает дома и заклеивает окна фольгой из-за прекращения подачи тепла. Также там показан процесс создания самодельной печки. По информации издания, видео распространено Федеральным управлением по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. Подобные ролики начали распространять на фоне энергетического кризиса в Германии и других странах Евросоюза.

Ранее глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что «Северный поток — 2» не поможет Германии в зимний период, поскольку сертификация газопровода задерживается. При этом он подчеркнул, что все контракты, заключённые с «Газпромом», выполняются, а надёжность российских партнёров не вызывает сомнений.