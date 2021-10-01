Жителям Германии рассказали, как выжить без тепла и электричества

Жителям Германии начали показывать видео, которые должны научить их выживать в случае отключения отопления и электричества в домах на долгий срок. Им рекомендуется заклеивать окна фольгой и создавать самодельные печки, сообщает Telegram-канал РБК.
В обучающем ролике
Ранее глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что «Северный поток — 2» не поможет Германии в зимний период, поскольку сертификация газопровода задерживается. При этом он подчеркнул, что все контракты, заключённые с «Газпромом», выполняются, а надёжность российских партнёров не вызывает сомнений.