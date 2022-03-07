Жителя Петербурга оштрафовали по статье о дискредитации армии

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд назначил местному жителю штраф за дискредитацию действий российских вооружённых сил. Размер взыскания составил 35 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

Там пояснили, что гражданин устроил 6 марта одиночный пикет на Невском проспекте. При большом скоплении людей он «демонстрировал плакат, дискредитирующий ВС России», и выкрикивал аналогичный лозунг.

В пресс-службе также рассказали, что в тот же день подобную акцию на Дворцовой площади устроила жительница Петербурга Ольга Мелкая, которая была оштрафована на 30 тысяч рублей. В настоящее время в районных суда Северной столицы рассматривается ещё несколько административных дел по данной статье.

Ранее за дискредитацию ВС России оштрафовали на 30 тысяч рублей жителя подмосковной Коломны. Аналогичное взыскание было наложено на жительницу Костромы, а в Кемерово 49-летнего мужчину наказали штрафом в 60 тысяч рублей.

Статья 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности) была подписана президентом России Владимиром Путиным и добавлена в КоАП 4 марта. Она предусматривает максимальную меру наказания для граждан в виде административного штрафа размером 100 тысяч рублей.