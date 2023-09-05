Жителя Кубани задержали за попытку перейти на сторону ВСУ ФСБ задержала жителя Краснодарского края при попытке выехать на Украину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края, который намеревался выехать на Украину с целью вступления в ВСУ, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что задержанный инициировал контакт с вербовщиком из СБУ, который готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.

Ранее ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота. Ему предъявили обвинения в государственной измене. Материалы дела были переданы на рассмотрение в военный суд. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как ряд документов содержит гриф «совершенно секретно».

Также стало известно о возбуждении уголовного дела против жителя Волгограда, имевшего доступ к государственной тайне и покинувшего страну, несмотря на запрет. По данным ведомства, мужчина работал на местном предприятии и имел доступ к секретным документам.