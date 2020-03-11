Суд приговорил жителя Кубани к 12 годам лишения свободы за изнасилование 50-летней женщины и заражение её вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Инцидент произошёл в августе 2019 года. На потерпевшую мужчина напал, когда она возвращалась с рынка домой через кладбище. По данным следствия, на момент совершения преступления он уже знал, что заражён ВИЧ-инфекцией.
Приговор суда вступил в законную силу. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Сахалина получил два колонии за умышленное заражение ВИЧ 16-летней школьницы.
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