https://static.news.ru/photo/8e6549e4-63a2-11ea-bc64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил жителя Кубани к 12 годам лишения свободы за изнасилование 50-летней женщины и заражение её вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Инцидент произошёл в августе 2019 года. На потерпевшую мужчина напал, когда она возвращалась с рынка домой через кладбище. По данным следствия, на момент совершения преступления он уже знал, что заражён ВИЧ-инфекцией.

Приговор суда вступил в законную силу. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима, сообщается на сайте следуправления СКР по Краснодарскому краю.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Сахалина получил два колонии за умышленное заражение ВИЧ 16-летней школьницы.