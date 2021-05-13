Жителя Крыма арестовали за ложное сообщение о теракте

В Крыму местный 25-летний житель отправлен под домашний арест из-за фейкового сообщения о якобы готовящемся теракте в школе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк СКР.
Официальный представитель управления ведомства Ольга Постнова
Мера пресечения ему избрана до 12 июля. У него изъяты компьютерная техника и устройства, с помощью которых он выходил в Интернет. В настоящее время следователи изучают его переписку.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали подростка, который 11 мая в одной из соцсетей пригрозил повторить трагедию, произошедшую в Казани, и указывал номер конкретной школы, где он якобы намеревался это сделать. В связи с этим в указанной школе были прерваны занятия.