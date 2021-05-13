Жителя Крыма арестовали за ложное сообщение о теракте

https://static.news.ru/photo/2368b600-b4a3-11eb-9df0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму местный 25-летний житель отправлен под домашний арест из-за фейкового сообщения о якобы готовящемся теракте в школе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк СКР.

Официальный представитель управления ведомства Ольга Постнова пояснила изданию, что мужчина разместил сообщение о теракте в общедоступном поселковом сообществе. Опубликованная им информация не подтвердилась. Свой поступок крымчанин объяснил желанием проверить оперативность реагирования спецслужб. Мужчина раскаялся в содеянном.

Мера пресечения ему избрана до 12 июля. У него изъяты компьютерная техника и устройства, с помощью которых он выходил в Интернет. В настоящее время следователи изучают его переписку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали подростка, который 11 мая в одной из соцсетей пригрозил повторить трагедию, произошедшую в Казани, и указывал номер конкретной школы, где он якобы намеревался это сделать. В связи с этим в указанной школе были прерваны занятия.