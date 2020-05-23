Жительница Подмосковья получила чужие данные на портале московской мэрии

https://static.news.ru/photo/d3ec2ba2-9cf7-11ea-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При попытке зайти в личный кабинет на портале мэрии Москвы жительница Подмосковья получила доступ к данным другого человека. Такая ситуация произошла из-за смены номера телефона.

Женщина зарегистрировалась по своему новому номеру и зашла в личный кабинет. Однако там были указаны паспортные данные человека, который, как она предположила, ранее использовал её телефон, передаёт «Говорит Москва».

Я попыталась изменить данные, но сделать это не получилось, потому что там и паспортные данные, и СНИЛС, какие-то данные о семье. СНИЛС очень жёстко зашит, — подчеркнула она.

В службе поддержки сказали, что необходимо лично явиться в один из специальных офисов. Однако там не объяснили, где он находится и по какому режиму работает.

Естественно, у меня нет никакого желания ехать ни в какие офисы в текущей ситуации. И как получить пропуск [для передвижения по столице в условиях пандемии коронавируса] я по-прежнему не понимаю, — заключила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отменил пропускной режим в регионе. С 23 мая пропуска перестанут быть обязательными для поездок по Подмосковью. Глава региона уточнил, что выданные в Подмосковье цифровые пропуска до 27 мая продолжат действовать в столице, однако после жители пригородов должны будут получать разрешения на сайте мэрии Москвы.