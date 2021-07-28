Россиянка родила чужого ребёнка по ошибке врачей

Россиянка выносила и родила чужого ребёнка после процедуры ЭКО. Об этом она рассказала порталу 74.ru.

Ольга провела процедуру искусственного оплодотворения в Областном перинатальном центре Челябинска в 2018 году. О неродном ребёнке она узнала случайно, уже когда родила.

В конце декабря мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила его карту на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: «Как так? У мужа — первая, у меня — третья». Это невозможно, — рассказала женщина.

Результаты ДНК-теста были готовы в феврале: супруги не являются родителями. Выяснилось, что врачи ошиблись на этапе оплодотворения. В перинатальном центре предложили отказаться от ребёнка, чего пара не сделала.

С помощью адвоката они обязали клинику выплатить моральную компенсацию в 4 млн рублей. Сейчас Ольга с мужем пытаются найти своего ребёнка.

Ранее в Госдуме и в СПЧ выступили против вывода абортов из ОМС, так как это не улучшит ситуацию с деторождением в стране.