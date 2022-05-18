Жительница Абхазии потребовала от Сбербанка в суде $25 млн

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Абхазии Хамида Джопуа намеревается взыскать со Сбербанка через суд $25 млн, которые были по ошибке перечислены ей вместо $25 тысяч. Она предъявила претензию о том, что банк лишил её дочь наследства именно в таком размере, пишет EADaily.

24 ноября 2021 года клиенту Сбербанка Абхазии Салакая Ш. А. (малолетняя дочь Джопуа Х. А.) вместо положенной суммы $25 тысяч была по ошибке отправителя (UNDP ООН) перечислена из банка BANK OF AMERICA и зачислена на счёт клиента в Сбербанке Абхазии сумма в размере $25 млн. Информация об ошибочном зачислении была подтверждена документами из транзитного банка ВТБ, — рассказали в Сбербанке Абхазии.

Отец погибшей девочки был застрахован как сотрудник ООН, он погиб от последствий перенесённого коронавируса. Страховая выплата для его дочери составила $25 тысяч, однако по ошибке ей перечислили $25 млн. После этого лишние деньги вернули отправителю в бесспорном порядке. Затем на счёт дочери поступил платёж на корректную сумму с идентичными реквизитами. В Сбербанке Абхазии подчеркнули, что истица Хамида Джопуа получила положенные $25 тысяч.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.PФ, находящихся на территории страны. Ранее такая мера предлагалась для финансовых активов «дочек» компаний — МР Банка (ранее — Сбербанк) и Проминвестбанка.