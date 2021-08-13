Жители Воронежа организовали стихийный мемориал на месте взрыва автобуса

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Жители Воронежа несут цветы на остановку, где накануне вечером произошёл взрыв автобуса. Также на место трагедии прибыл губернатор области Александр Гусев. Об этом сообщают «Народные Новости».

Посчитал своим гражданским долгом приехать на место трагедии и почтить память погибших, возложив цветы. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни, — высказался Гусев, прибыв на место трагедии.

Тем временем общественный транспорт продолжает свою работу, автобусы высаживают пассажиров у остановочного павильона, но граждане не садятся на лавочку.

Взрыв автобуса в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. В результате два человека погибли и ещё 17 пострадали. СКР возбудил уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Ранее стало известно, что мужчина, который помогал пострадавшим пассажирам автобуса, взорвавшегося в центре Воронежа, получит награду.

Также пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже выплатят компенсацию. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.