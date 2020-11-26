Жители России назвали размер устраивающей их пенсии

https://static.news.ru/photo/8b0dbc88-3073-11eb-b40a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опрос показал, какой размер пенсии в среднем считают достаточным представители различных профессий в России.

Исследование показало, что на самые высокие доходы в старости рассчитывают те, кто работает в сфере финансов, строительства и IT. О желании получать пенсию свыше 100 тысяч рублей сообщили 22% финансистов, 20% представителей строительной сферы и 23% программистов, пишет РБК.

В то же время сотрудники заведений общественного питания, медики, учителя и водители назвали комфортным размер ежемесячной пенсии в 40–50 тысяч рублей. Так ответили 21% медработников и педагогов, 23% поваров и официантов и 19% тех, кто работает в сфере транспорта и логистики.

А вот люди, работающие на производстве, считают достаточными пенсионные выплаты в 30–40 тысяч рублей в месяц.

Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет, — отмечает гендиректор крупнейшего в РФ негосударственного пенсионного фонда Александр Зарецкий.

Опрос был проведён среди представителей восьми вышеперечисленных профессиональных отраслей. В нём приняли участие три тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.