Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

https://static.news.ru/photo/230a8308-2fdf-11eb-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2021 года, однако в прошлом году президент РФ Владимир Путин уже подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2022 года.

Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, — цитирует РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация этого закона приведёт к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету ПФР в 2023 году, на 669,3 млрд рублей.

На сегодняшний день накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, а также у участников программы софинансирования пенсий и тех, кто направил на эти цели средства маткапитала.

Как писал NEWS.ru, Госдума приняла правительственный проект закона, предусматривающий возможность отозвать материнский капитал в течение полугода с формирования накопительной пенсии. До настоящего времени женщины могут отказаться от использования материнского капитала на формирование накопительной пенсии только до дня назначения пенсии. В правительстве отметили, что полугодичный срок обусловлен временем прохождения процедур, которые сопутствуют оформлению документов о направлении средств материнского капитала.