Жители отдалённых районов будут голосовать по поправкам с 10 июня

https://static.news.ru/photo/3828a1b8-a65d-11ea-8230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избирком Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил о проведении голосования по поправкам в Конституцию на территории региона. Избирательные участки отдалённых районов откроются 10 июня.

Люди смогут принять участие в плебисците до 30 июня, передаёт РИА Новости. Для его организации власти задействуют водный и наземный транспорт, а также вертолёты.

На всей труднодоступной территории проживает около 33 тысяч человек, имеющих право на участие в голосовании.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.