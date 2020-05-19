Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

https://static.news.ru/photo/a57e202e-99b7-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Незадолго до полуночи 18 мая в Красноярском крае наблюдалось падение метеорита. Яркий след в ночном небе от космического тела зафиксировали камеры видеонаблюдения, автомобильные регистраторы, а также успели снять некоторые очевидцы.

Видеоролики были опубликованы в соцсетях и на YouTube. На кадрах видно, как объект, от которого исходит зеленоватое свечение, быстро приближается к земле, а затем гаснет. По словам некоторых очевидцев, падение метеорита сопровождалось довольно сильным грохотом.

Свидетелями явления были жители Канского, Каратузского, Курагинского и Минусинского районов. Кроме того, падение метеорита наблюдали в Туве и Хакасии, сообщает Znak.com.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные выяснили вероятный состав Тунгусского метеорита и смоделировали его полёт сквозь атмосферу Земли. Кроме того, они наши объяснения масштабным разрушениям, которые последовали за падением космического тела.