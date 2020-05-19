Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

Незадолго до полуночи 18 мая в Красноярском крае наблюдалось падение метеорита. Яркий след в ночном небе от космического тела зафиксировали камеры видеонаблюдения, автомобильные регистраторы, а также успели снять некоторые очевидцы.
Видеоролики были опубликованы в соцсетях и на YouTube. На кадрах видно, как объект, от которого исходит зеленоватое свечение, быстро приближается к земле, а затем гаснет. По словам некоторых очевидцев, падение метеорита сопровождалось довольно сильным грохотом.
Свидетелями явления были жители Канского, Каратузского, Курагинского и Минусинского районов. Кроме того, падение метеорита наблюдали в Туве и Хакасии,
Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные выяснили вероятный состав Тунгусского метеорита и смоделировали его полёт сквозь атмосферу Земли. Кроме того, они наши объяснения масштабным разрушениям, которые последовали за падением космического тела.
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