Жители Донецка приняли гуманитарную помощь из Подмосковья

Фото dan-news.info

В Донецке прошла выдача гуманитарной помощи «Доброе дело», которую собрали жители Подмосковья. В первую очередь пострадавшим от обстрелов выдали вещи для детей: лекарства, питание и подгузники, пишет «360». Координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина подчеркнула, что не ожидала такого ажиотажа местных жителей около пункта выдачи гуманитарной помощи.

Мы приехали на пункт приёма и выдачи гуманитарной помощи и увидели большое скопление людей. Я обратилась к ним с вопросом: «Откуда вы о нас узнали?» Оказывается, это сарафанное радио. Восьмой год продолжаются обстрелы, и люди делятся информацией так — не везде есть интернет, и связь тоже, — отметила Бутрина.

По её словам, в ЛДНР поступает гуманитарная помощь из Подмосковья на постоянной основе. Бутрина подчеркнула, что грузы из российского региона передают в Октябрьский и Петровский районы — те области, в которых восемь лет «шла война». Жители Донецка поблагодарили россиян за помощь и признались, что действительно очень в ней нуждаются.

Наши мужчины на фронте, мы живём в обстрелянных районах и ценим каждую помощь, оказанную нам, — рассказала местная жительница.

Ранее российские военные к празднику Пасхи доставили на Украину более 160 тонн гуманитарной помощи в Купянск и Изюм Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. В военном ведомстве добавили, что в состав гуманитарного груза входили и пасхальные куличи.