Россия доставила более 160 тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные к празднику Пасхи доставили на Украину более 160 тонн гуманитарной помощи в Купянск и Изюм Харьковской области, сообщило в Министерство обороны России. В военном ведомстве добавили, что в состав гуманитарного груза также входили и пасхальные куличи.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили гуманитарную помощь, в том числе пасхальные куличи, в города Купянск и Изюм Харьковской области. В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гуманитарная помощь общим объемом более 160 тонн на грузовых автомобилях была доставлена наиболее нуждающихся жителям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Купянск российские военные доставили 60 тонн товаров первой необходимости, в том числе 2 тысячи куличей и освящённые яйца для местных храмов и их прихожан.

С 20 апреля на Украину и Донбасс было доставлено не менее 700 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, вода, лекарства, стройматериалы.

Ранее Россия выплатила более 60 млн рублей в виде единовременных выплат пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций Украины. Выплаты получили более шести тысяч человек, размер выплат составляет 10 тысяч рублей.