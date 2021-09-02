В Коми новые владельцы земли перекрыли доступ к памятнику жертвам войны

Жители деревни Гарево Усть-Цилемского района Коми пытаются защитить памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны от соседей, которые огородили его и раскапывают вокруг него землю. Об сообщает телеканал «360».

Этот памятник жители Гарева установили на месте старого разобранного дома. По соседству с ним живут люди, которые оказались этому не рады, — считает депутат сельского поселения Юрий Хозяинов.

Как оказалось, соседи сделали межевание участка, причём непонятно на каких основаниях. Теперь они заявляют, что это их участок и они могут делать всё, что захотят. В администрации района однозначного ответа по этому вопросу дать не могут, отметил депутат.

Изначально на этом месте планировали сделать Аллею славы, но теперь вокруг памятника соорудили забор и, получается, все выделенные деньги были выброшены на ветер. Теперь около него рабочие выкапывают землю. Если пройдёт сильный дождь, то монумент просто съедет с места, сетует Хозяинов.

В свою очередь глава сельского поселения Усть-Цилемский Александр Антонов рассказал, что люди, с которыми борются жители деревни, незаконно отмежевали участок. Несмотря на то что администрация с ними судилась, решение суда было в пользу владельцев земли. Из-за того, что собственники никак не хотят идти на встречу и вообще не выходят на контакт, район будет обращаться в Верховный суд.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Мадона будет демонтирован памятник советскому генерал-майору Николаю Якунину (1902–1944), погибшему при освобождении республики от нацистов.