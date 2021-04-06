Жители Чечни начали угрожать Глуховскому из-за сериала «Топи»

https://static.news.ru/photo/2ec4992e-97a2-11eb-bc72-96000091f725_660.jpg Дмитрий Глуховский Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пользователи социальных сетей из Чечни возмутились поведением героини-чеченки в сериале «Топи». Они начали угрожать сценаристу ленты Дмитрию Глуховскому.

Комментаторы начали требовать извинений в адрес писателя, а также направляли в его адрес прямые угрозы. Кроме того, в Сети опубликовали домашний адрес и номер сотового телефона Глуховского, передаёт «Кавказский узел».

Ходи и оглядывайся <...> Тут одной видеосъёмкой с раскаяниями и извинениями не обойдётся, — цитирует «Кавказ.Реалии» (признан российскими властями «иноагентом») один из комментариев.

Некоторые пользователи считают поведение героини оскорбительным для чеченцев. По сюжету чеченская девушка Эля (Софья Володчинская) бежит в деревню Топи от жениха-чеченца, которого боится. В одной из сцен она говорит, что вернётся не в современную Москву, а в «XIX век». Кроме того, в сериале есть постельные сцены с её участием, а также затрагивается тема чеченской войны.

Про своих женщин снимайте всё, что угодно, а у нас за честь девушки ой-ой-ой как горько платят. Это специальная провокация. Сейчас кто-то примет меры, и все тогда начнёте ныть. Лучше не трогать то, что нельзя, не то, что трогать — даже думать об этом, — написал комментатор под ником «__grozny___95__».

Ранее бойцы полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом наказать «Новую газету», опубликовавшую материал о массовых расправах в Чеченской Республике.

«Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек, писал NEWS.ru.