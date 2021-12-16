Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

В ближайшие дни в Центральной России могут ударить 35-градусные морозы. Как cообщили в Гидрометцентре, самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях. По данным синоптиков, cредняя суточная температура может опуститься на 7–12 градусов ниже климатичеcкой нормы.

В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 21–26 градусов мороза, на севере округа — до 30–35 градусов мороза, днём преобладающая температура — от 15 до 21 градуса мороза, — говорится в сообщении.

При этом в Москве температура воздуха в эти дни может приблизиться к минус 25 градусам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфaнд в беседе с NEWS.ru призвал не верить «жёлтеньким» прогнозам погоды. Он отметил, что «ни сейчас, ни через миллион лет» невозможно предугадать ситуацию с погодой на период, превышающий две недели.

Вильфанд напомнил, что сейчас практическая предсказуемость температуры воздуха составляет шесть-семь дней, а для осадков в умеренных широтах — три-четыре дня, а на более длительный срок качество прогноза падает настолько, что профессиональные синоптики не берут его в расчёт.