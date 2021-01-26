Житель Урала получил срок за убийство знакомой, назвавшей его космонавтом

https://static.news.ru/photo/8e2609ca-5fd0-11eb-bf9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Свердловской области приговорил жителя города Талица к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомой. Причиной расправы над женщиной стало то, что она в шутку назвала его космонавтом.

Предпосылка для такого юмора была. Жертва была знакома со своим будущим убийцей больше 10 лет и прекрасно знала факт из его биографии: во времена СССР он проходил срочную службу в космических войсках.

Однако момент для шутки оказался неудачным. В самом разгаре было застолье с распитием спиртных напитков. Разгорячённый алкоголем мозг усилил обиду, она и привела к трагическому исходу.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина был против того, чтобы женщина называла его космонавтом, возражая, что во время службы был сварщиком. В тот момент, когда в руках у мужчины был нож, которым он собирался нарезать продукты для закуски, она заявила: «Ну тогда режь меня, раз ты не космические войска!» Разгорячённый алкоголем мужчина воспринял её слова как руководство к действию и нанёс потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, в инфекционном отделении одной из больниц было найдено тело пациента, лечившегося от коронавируса. Скончавшийся был убит ударом ножа в сердце.