Житель Омска заразил ВИЧ двух жён и их дочерей

https://static.news.ru/photo/35adef1c-58cb-11eb-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Жителя Омска, заразившего ВИЧ-инфекцией двух жён, родную дочь и падчерицу приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Центральному округу Омска СК России Евгений Шелудков.

В 2019 году в больницу обратились две женщины, у которых был обнаружен ВИЧ. Такой же диагноз поставили и их дочерям восьми и девяти лет. Выяснилось, что все четверо в разное время имели половые отношения с подозреваемым, передаёт портал «СуперОмск».

Уточняется, что сначала мужчина жил с женой и дочерью, а затем, расставшись с женщиной, стал встречаться с другой. Вскоре новая гражданская супруга узнала, что у неё ВИЧ и посоветовала бывшей жене своего мужа провериться. Россиянка последовала совету, а после получения положительного результата заставила сдать анализы и дочь. Оказалось, что девочка заражена, так как мужчина, проживая у них дома, совершал с ней действия сексуального характера.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, и вскоре житель Омска был задержан. Выяснилось, что, проживая с гражданской женой, он принуждал к сексу и её малолетнюю дочь. При этом в ходе расследования следователи узнали, что злоумышленник знал о своем статусе с 2015 года, однако скрыл его от жён.

Ранее суд приговорил жителя Кубани к 12 годам лишения свободы за изнасилование 50-летней женщины и заражение её вирусом иммунодефицита человека. Инцидент произошёл в августе 2019 года. На потерпевшую мужчина напал, когда она возвращалась с рынка домой через кладбище. По данным следствия, на момент совершения преступления он уже знал, что заражён ВИЧ-инфекцией. Приговор суда вступил в законную силу, писал NEWS.ru.