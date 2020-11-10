Жириновский: загранпаспорт Навального нужно аннулировать

https://static.news.ru/photo/353cd362-2348-11eb-8609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил аннулировать загранпаспорт российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы он не вернулся в Россию. Об этом он заявил на брифинге в Госдуме.

Навальный? Аннулируйте загранпаспорт. Всё… И Навальный примет немецкое гражданство, — цитирует его Znak.com.

Жириновский также привёл в пример Эдварда Сноудена, который, проведя в России несколько лет, принял решение получить российское гражданство.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трёхлетний вид на жительство. В январе 2017-го вид на жительство продлили до 2020 года. В октябре стало известно, что Сноуден получил бессрочный документ.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа 2020 года. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сопровождавшие оппозиционера Алексея Навального в Томске уклоняются от явки к следователю и ответов на вопросы следствия. Как отмечает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, это говорит о подготовленной провокации.