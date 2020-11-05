Сопровождавшие Навального в Томске уклоняются от явки к следователю

https://static.news.ru/photo/7c576f7a-200d-11eb-89c0-fa163e074e61_660.jpg Георгий Албуров Фото: alburov/instagram.com

Сопровождавшие оппозиционера Алексея Навального в Томске уклоняются от явки к следователю и ответов на вопросы следствия. Как отмечает управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, это говорит о подготовленной провокации.

В Томске вместе с Навальным были Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров. Ведомство сообщает, что как только стало известно об ухудшении самочувствия Навального, его спутники изъяли из его гостиничного номера три пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем о судьбе этих бутылок поступали противоречивые высказывания.

При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Федеративную Республику Германия, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Толмачёво (г. Новосибирск) при вылете в г. Омск, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Российские врачи не обнаружили ядов в его анализах. Но после того, как оппозиционера перевезли на лечение в Германию, правительство ФРГ, ссылаясь на военных врачей, заявило об отравлении мужчины ядом из группы "Новичок".

Кремль отметил, что Берлин не информировал Москву о деталях обследования Навального и не сообщал о своих выводов. Как сообщал NEWS.ru, 6 ноября Германия ответила Генпрокуратуре РФ на запрос по этому делу, но никаких существенных подробностей к уже имеющейся информации добавлено не было.



