Жириновский: «Яблоко» станет нежелательной организацией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что российские власти в ближайшие годы признают партию «Яблоко» нежелательной организацией и запретят её деятельность. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, такое решение примут из-за позиции партии по Крыму, Донбассу и пандемии коронавируса.

Это враждебная организация в нашей стране, она закончит также плохо. Гриша (Григорий Явлинский, основатель «Яблока». — NEWS.ru) делает последнее желание остаться на поверхности чуть дольше. Если он будет критиковать [оппозиционера Алексея] Навального, момент уничтожения «Яблока» будет дольше. Если он снова попытается с кем-то объединиться или выкидывать какие-то лозунги дурацкие, то он в ближайшие пять лет будет уничтожен, — считает политик.

Он добавил, что после выборов в Государственной думе останутся четыре партии. Согласно его прогнозу, «Единая Россия» получит 303 места, ЛДПР — 60–70 мест, КПРФ — 50 мест, а «Справедливая Россия» — 20–25 мест. Другие политические силы не смогут пройти в парламент, заключил он.

«Яблоко» придерживается позиций, что Крым — украинская территория, а войну в Донбассе развязала Россия.

Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в 2012 году. Под ним понимается неправительственная организация, работа которой, по мнению властей, угрожает обороноспособности России, основам конституционного строя страны или её безопасности. Этот статус имеют различные правозащитные проекты и фонды. При этом такой организацией могут признать только зарубежные или международные НПО, российская организация не может получить этот статус.

В феврале Явлинский написал статью, в которой раскритиковал арестованного Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Текст вызвал резкую реакцию как сторонников Навального, так и ряда членов «Яблока». Больше 100 представителей партии подписали открытое письмо, в котором говорится, что мнение Явлинского не отражает позицию объединения. При этом, по словам депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина, такое мнение распространено в партии.