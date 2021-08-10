Жириновский заявил, что Украина «пользуется богатствами России»

Москве необходимо менять политику по отношению к соседним странам, поскольку они пользуются богатствами России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В пример он привёл Украину и Белоруссию. Его слова приводит РИА Новости.

Жириновский провёл «встречу с гражданами» у посольства Киргизии в Москве. В ходе общения он заявил, что Россия тратит большие деньги и ресурсы на соседние государства, а Белоруссия, Украина, страны Средней Азии «пользуются богатствами России», сообщает агентство.

Он также добавил, что государству необходимо изменить политику в отношении этих стран, им самим нужно было «проситься в состав России».

Ранее Жириновский потребовал снизить число киргизских рабочих в России и ослабить экономические связи двух стран.

Ранее политолог отметил, что Жириновский бывает очень активен перед выборами. И сразу после того, как ЦИК оглашает итоги, он превращается в ястреба, в громовержца и начинает громить амбразуры соперников. Это рассчитано на то, чтобы выбить себе более выгодное положение в политической ситуации.