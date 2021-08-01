«Клоунада»: политолог оценил слова Жириновского об Азербайджане

Владимир Жириновский бравирует своей эпатажностью и никак не отражает дух азербайджано-российских отношений. Так прокомментировал высказывания лидера ЛДПР об Азербайджане и президенте страны Ильхаме Алиеве политолог, специалист по Южному Кавказу, Ближнему Востоку и странам постсоветского пространства Тофик Аббасов для NEWS.ru.

На отношения России и Азербайджана это никак не повлияет, потому что Жириновский занимается своей клоунадой, к этому уже давным-давно все привыкли. В принципе, если он политик и, как говорит «КП», расставляет события недели по полочкам, у него полочки кривые — оттуда всё падает, — сказал Аббасов.

Политолог заявил, что недавно был рабочий визит президента Азербайджана в Россию и по итогам оба лидера выступили более чем оптимистично о состоянии двусторонних отношений. Аббасов считает, что не подобает такому серьёзному политику как Жириновский «нести околесицу» на фоне нынешнего событийного ряда.

Исходя из собственного опыта, всегда наблюдаю, что Жириновский бывает очень активен перед выборами. И сразу после того, как ЦИК оглашает итоги, он превращается в ястреба, в громовержца и начинает громить амбразуры соперников. Считает, что его как-то обманули, его партию подставили, подвергает сомнению итоги выборов всегда, — объяснил политолог.

Это, по мнению Аббасова, рассчитано на то, чтобы выбить себе более выгодное положение в политической ситуации. Он добавил, что на фоне старых хвалебных высказываний Жириновского новые выглядят диссонансом, демонстрируют его импульсивность и порой неадекватность.

Аббасов считает, что лидеру серьёзной партии перед выборами так себя вести не стоит.

Ранее из-за высказываний Жириновского Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России.