https://static.news.ru/photo/1802b118-5242-11ea-8e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За нарушение режима карантина виновного в этом деянии следует отправлять в СИЗО. С таким заявлением во вторник, 18 февраля, выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, в условиях распространения коронавируса необходимо расширить полномочия санитарного врача, который есть на территории каждого субъекта РФ. Такой доктор, как отметил Жириновский, должен иметь возможность закрывать предприятия, останавливать производства и не только. В компетенцию санитарного врача также необходимо добавить право наказывать за нарушение режима карантина. Лидер партии ЛДПР предлагает в виде меры пресечения административный арест — от пяти до 20 суток.

Надо дать право санитарному врачу обращаться в суд, и чтобы через два часа отвезли в СИЗО. Там хорошее питание, изоляция, чисто. Не хочешь быть в больнице — тогда в СИЗО за нарушение карантина, — приводит ТАСС слова политика.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую с коронавирусного карантина, вернут в Боткинскую больницу до 19 февраля по решению Петроградского районного суда.

Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга. Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. По её словам, у неё есть права, которые должны отстаиваться.