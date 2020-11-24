Жириновский предложил запретить объятия на ТВ из-за коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить сцены поцелуев и объятий на российском телевидении. С такой инициативой он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и главе ВГТРК Олегу Добродееву.
Политик написал руководителям телекомпаний письмо, в котором одобрил меры ВГТРК по популяризации социального дистанцирования во время пандемии COVID-19. При этом Жириновский подчеркнул, что не все передачи на телеканале «Россия 1» одинаково ответственно относятся к проблеме. Лидер думской фракции обратил внимание на программу «Сто к одному», в которой, по мнению политика, не все правила соблюдаются должным образом.
Он призвал Добродеева исключить из «Сто к одному» сцены с рукопожатиями, поцелуями и объятиями, чтобы граждане не подумали, что «соблюдение дистанции не так уж важно»,
В письме к Константину Эрнсту Жириновский также обратил внимание на сцены поцелуев тренеров с подопечными, которые демонстрируются во время Гран-при по фигурному катанию. Политик считает, что такие сцены в условиях пропаганды социальной дистанции и санитарных правил неуместны.
Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский потребовал запретить гражданам России выезд за границу, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. По его словам, в первую очередь следует закрыть границы с «враждебной» Турцией.