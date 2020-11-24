Жириновский предложил запретить объятия на ТВ из-за коронавируса

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить сцены поцелуев и объятий на российском телевидении. С такой инициативой он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и главе ВГТРК Олегу Добродееву.

Политик написал руководителям телекомпаний письмо, в котором одобрил меры ВГТРК по популяризации социального дистанцирования во время пандемии COVID-19. При этом Жириновский подчеркнул, что не все передачи на телеканале «Россия 1» одинаково ответственно относятся к проблеме. Лидер думской фракции обратил внимание на программу «Сто к одному», в которой, по мнению политика, не все правила соблюдаются должным образом.

Он призвал Добродеева исключить из «Сто к одному» сцены с рукопожатиями, поцелуями и объятиями, чтобы граждане не подумали, что «соблюдение дистанции не так уж важно», сообщает портал «Политика сегодня».

В письме к Константину Эрнсту Жириновский также обратил внимание на сцены поцелуев тренеров с подопечными, которые демонстрируются во время Гран-при по фигурному катанию. Политик считает, что такие сцены в условиях пропаганды социальной дистанции и санитарных правил неуместны.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский потребовал запретить гражданам России выезд за границу, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. По его словам, в первую очередь следует закрыть границы с «враждебной» Турцией.