Глава ЛДПР Владимир Жириновский провёл встречу с молодёжью, на которой обсуждалась тема любви. Политик уверен, что любви не существует.
Таким образом он объяснил, почему все исполнители поют песни про любовь,
Почему все песни про любовь? «Остановите музыку, с другим танцует девушка моя». А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть, — подчеркнул он.
Также парламентарий проанализировал причины конфликтов в молодых семьях. Среди них он назвал деньги, домашних животных, ревность и побои.
Почему называется медовый месяц? Всё хорошо один месяц, — сказал он.
При этом Жириновский считает, что развод — слишком поспешное решение ситуации. Для начала молодожёнам стоит разъехаться в разные квартиры.
Сразу всё наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трёхкомнатную квартиру покупать, а двух- и рядом на этой клетке однокомнатную, — заключил он.
Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский потребовал ввести уроки полового воспитания для школьников. По мнению политика, Россия должна перенять положительный опыт Европы и «не изображать девственницу».
Жириновский рассказал, что однажды сам провёл такой урок для восьмиклассников и отправил запись занятия Дмитрию Ливанову, который тогда руководил Министерством образования и науки. Он добавил, что предмет можно назвать основами семейного воспитания, если слово «половой» кого-то пугает.
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