https://static.news.ru/photo/6e0e5528-4f2f-11ea-a1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Theissen/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава ЛДПР Владимир Жириновский провёл встречу с молодёжью, на которой обсуждалась тема любви. Политик уверен, что любви не существует.

Таким образом он объяснил, почему все исполнители поют песни про любовь, передаёт РИА Новости.

Почему все песни про любовь? «Остановите музыку, с другим танцует девушка моя». А? Потому что нет любви. Вот поэтому все поют эти песни. Переживают. Праздник. Любви нет, а праздник есть, — подчеркнул он.

Также парламентарий проанализировал причины конфликтов в молодых семьях. Среди них он назвал деньги, домашних животных, ревность и побои.

Почему называется медовый месяц? Всё хорошо один месяц, — сказал он.

При этом Жириновский считает, что развод — слишком поспешное решение ситуации. Для начала молодожёнам стоит разъехаться в разные квартиры.

Сразу всё наладится. И собака не мешает, и цвет обоев. То есть надо не трёхкомнатную квартиру покупать, а двух- и рядом на этой клетке однокомнатную, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский потребовал ввести уроки полового воспитания для школьников. По мнению политика, Россия должна перенять положительный опыт Европы и «не изображать девственницу».

Жириновский рассказал, что однажды сам провёл такой урок для восьмиклассников и отправил запись занятия Дмитрию Ливанову, который тогда руководил Министерством образования и науки. Он добавил, что предмет можно назвать основами семейного воспитания, если слово «половой» кого-то пугает.