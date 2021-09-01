Жириновский напомнил Зеленскому, чем закончилась помощь США Афганистану

Украину может ожидать судьба Афганистана, если туда придут США. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале.

Зеленский сегодня будет валяться в ногах у Байдена, чтобы выпросить оружие и с его помощью совершить провокацию против России. Но он должен помнить, чем закончилась «военная помощь» США Афганистану, — написал политик.

Жириновский напомнил, что всё закончилось трагедией для Афганистана и страшным позором для США. Сотрудничавшие с американцами афганцы были доведены до такого состояния, что хватались за шасси взлетавших самолётов, понимая, что на родной земле их ждёт верная смерть.

По мнению лидера ЛДПР, это ждёт и Украину, которая «добровольно отдаст метрополии всё, позволит высосать все свои богатства до дна, а в итоге останется разорённой».

Ранее Жириновский предложил план по «успокоению» Украины, согласно которому её надо разделить на Галицию и Малороссию. По его словам, Галиция может быть принята в НАТО и в Евросоюз и идти по пути Словакии, Чехии и других стран. А вся юго-восточная Украина должна войти в состав России как Малороссийский край или Малороссийский федеральный округ со столицей в Донецке, Киеве или Харькове. Его население составит 25 млн человек.