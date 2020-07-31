Счётная палата: государство экономит на жилье для сирот и инвалидов

https://static.news.ru/photo/b025d9f8-d31a-11ea-82ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государство не в полной мере выполняет социальные обязательства перед сиротами и инвалидами. По закону те имеют право на получение жилья, однако не могут дождаться его долгие годы, заявили в Счётной палате.

С момента принятия закона «О социальной защите сирот и инвалидов» организовалась длинная очередь за квартирами. Темпы оказания государственной помощи очень низкие из-за нехватки финансовых ресурсов, считают аудиторы.

На протяжении последних шести лет регионы в состоянии удовлетворить потребности этой категории граждан лишь на 5%. При нынешнем положении вещей на то, чтобы выделить жильё всем нуждающимся, потребуется не менее 20 лет.

Некоторые инвалиды попросту не доживают до момента получения помощи от государства, пишут argumenti.ru.

Кроме этого, размер единой социальной выплаты для улучшения жилищных условий с 2018 года составляет чуть более 700 тысяч рублей. Этого катастрофически не хватает, чтобы стать владельцем собственных квадратных метров.

При этом, по примерным оценкам, в России более миллиона инвалидов живут в помещениях, которые сложно назвать полноценным и комфортным жильём. Однако регионы даже не в состоянии предоставить точную информацию об условиях проживания этих людей.

Для решения проблемы аудиторы Счётной палаты предложили правительству увеличить бюджетные субсидии, чтобы обеспечить всех нуждающихся жильём в ближайшие три года.

Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата заподозрила Минстрой в занижении количества инвалидов, нуждающихся в жилье. Это приводит к сокращению финансирования на эти нужды.