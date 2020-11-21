Жигунов обратится в суд из-за слухов о съёмках в шоу с Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/4cadc990-2cdd-11eb-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: zhigunov_sergey/instagram.com

Российский актёр и режиссёр Сергей Жигунов не принимал участия в съёмках шоу Андрея Малахова вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщил сам артист, подчеркнув, что обратится в суд по поводу непроверенной информации.

По словам Жигунова, информацию о его участии в съёмках программы «Прямой эфир» первым сообщил сайт Popcake.tv. Поводом стал документ в Instargam актёра о том, что он подал в суд на издание StarHit.

Popcake вывесил новость об эфире у Малахова, как только я повесил у себя юридическую претензию в Instagram, то есть потому, что подал в суд. Они моментально отреагировали и запустили эту лабуду по поводу похода к Малахову. Сейчас юристы смотрят, можно ли за это зацепиться. Если можно, подадут иск, нет — значит, нет, — объяснил артист агентству Nation News.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в социальной сети сообщила, что её мать также не принимала участия в съёмках шоу Андрея Малахова.

Не верьте всем этим газетёнкам, — написала девушка.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Заворотнюк вернуться к актёрской деятельности. Сейчас «прекрасная няня» регулярно выходит на прогулки, правда, гуляет во дворе загородного дома, чтобы не попасть в объектив телекамер. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придётся пройти реабилитацию. Калашникова подчеркнула, что артистка сильно изменилась внешне.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком, писал NEWS.ru.