Жидкости для электронных сигарет могут запретить в России

https://static.news.ru/photo/dbe8b006-ae4d-11eb-b7fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России проработает вопрос о введении запрета на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом говорится в утверждённом премьер-министром Михаилом Мишустиным плане по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

Всего план содержит свыше 20 мероприятий, направленных на профилактику курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В их числе информирование граждан о вреде никотина, усиление контроля за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повышение эффективности борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан.

Наряду с этим планируется запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. В правительстве считают, что это позволит избежать введения потребителей в заблуждение. Также власти намерены запретить использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех содержащих никотин изделиях, говорится в сообщении кабмина.

Ранее сообщалось, что онколог Андрей Пылёв сравнил вред традиционного курения, электронных сигарет и вейпов. Стики для электронных сигарет содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, но полностью риск различных заболеваний они не исключают. Специалист отметил, что исследования в отношении электронных сигарет пока не завершены, спектр вызываемых ими болезней может оказаться гораздо шире.