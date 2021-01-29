Онколог сравнил вред традиционного курения, электронных сигарет и вейпов

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Стики для так называемых электронных сигарет содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, заявил онколог Андрей Пылёв. Вместе с тем полностью риск различных заболеваний они не исключают.

Устройства с системой нагревания, считает врач, «по визуальной оценке и ощущениям, это наименее опасный вариант». Впрочем, добавил он, масштабных исследований в этой сфере пока не было.

Курение вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь лёгких. Хотя убедительных данных и исследований по поводу электронных сигарет нет, я убеждён, что спектр болезней, которые они вызывают, — гораздо шире. Болезни от них более острые, неотложные и иногда фатальные, — цитирует Пылёва URA.RU.

Зато доказан вред ещё одного способа курения — через вейпы. Он вызывает нагрузку на организм за счёт содержания глицерина, пояснил онколог.

По словам специалиста, традиционный способ курения — сигары и трубки — сводит к минимуму возникновение рака лёгких, поскольку дым в них не проникает. Но при этом увеличивается риск рака слизистой, отметил Пылёв.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кальян вреднее сигарет. Люди заблуждаются, считая, что это более безопасный способ покурить, отметил он. Человек, нашедший для себя такую замену, вдыхает вредных веществ ровно столько, сколько при курении 1,5 пачки сигарет. Поэтому лучше вообще отказаться от вредной привычки в любом её проявлении, посоветовал теледоктор.