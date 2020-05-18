Жена убегавшего от силовиков жителя Сочи объяснила его поступок

Жительница Сочи рассказала, почему её муж Павел начал убегать от росгвардейцев. По её словам, мужчина испугался надвигающихся на него силовиков.
Она отметила, что он вышел из обсервации, так как в ней сработала пожарная сигнализация. Кроме того, он не покидал огороженную территорию учреждения,
Он (росгвардеец. — NEWS.ru) сказал: «Заходите в здание». Павел спросил: «почему я должен заходить в горящее здание?» Росгвардеец ему толком ничего не объяснил, но начал на него надвигаться. Паша побежал, — поделилась она.
Он не собирался никуда убегать, а до окончания его карантина осталось два дня.
Ранее NEWS.ru писал, что Павел К., ставший известным на всю страну из-за бегства из сочинского обсерватора, оштрафован на 15 тысяч рублей за свою выходку. Сотрудники Росгвардии сочли поступок провокацией.
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