Жена убегавшего от силовиков жителя Сочи объяснила его поступок

https://static.news.ru/photo/0af22c78-9938-11ea-a5a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПрАтеин/vk.com

Жительница Сочи рассказала, почему её муж Павел начал убегать от росгвардейцев. По её словам, мужчина испугался надвигающихся на него силовиков.

Она отметила, что он вышел из обсервации, так как в ней сработала пожарная сигнализация. Кроме того, он не покидал огороженную территорию учреждения, передаёт телеканал «360».

Он (росгвардеец. — NEWS.ru) сказал: «Заходите в здание». Павел спросил: «почему я должен заходить в горящее здание?» Росгвардеец ему толком ничего не объяснил, но начал на него надвигаться. Паша побежал, — поделилась она.

Он не собирался никуда убегать, а до окончания его карантина осталось два дня.

Ранее NEWS.ru писал, что Павел К., ставший известным на всю страну из-за бегства из сочинского обсерватора, оштрафован на 15 тысяч рублей за свою выходку. Сотрудники Росгвардии сочли поступок провокацией.