Жена Михалкова прибыла на похороны Зайцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова, жена российского режиссера Никиты Михалкова, приехала на похороны Вячеслава Зайцева в Подмосковное Щелково, передает корреспондент NEWS.ru. Она ранее была моделью на показах кутюрье, в том числе во время работы манекенщицей в Общесоюзном доме моделей одежды.

Работать с Зайцевым Михалкова начала еще в подростковом возрасте.

Вместе с Академией российского телевидения и компанией AVM Media она готовится провести выставку платьев Вячеслава Зайцева. Михалкова возглавляет фонд «Русский Силуэт», который будет работать с формированием музейной коллекции известного кутюрье.

Также на похоронах модельера появилась певица Надежда Бабкина. Во время общения с журналистами она почтила память ушедшего и отметила, что Зайцев воспитал себе более современного последователя в мире моды — Валентина Юдашкина. Юдашкин скончался 2 мая.

Бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева и близкий друг покойного модельера Николай Головин называл издевательством решение похоронить Зайцева на сельском кладбище в Подмосковье. Он обращался в мэрию Москвы и пытался добиться захоронения на Новодевичьем, но попытка оказалась безуспешной.