Жена Мамонова: «Прививку не делали, сейчас жалею очень»

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала NEWS.ru о состоянии своего мужа. По её словам, они с супругом не делали прививку от коронавируса, о чём она сейчас жалеет.

Мы не делали прививки, к сожалению, сейчас вот жалею я об этом очень сильно, — сказала она.

Она отметила, что не знает, как заразился музыкант.

Может, от меня. Я хожу по магазинам, езжу в Москву. Может, я ношу этот [вирус], он и заразился. Кто что поймёт? — добавила женщина.

Однако Мамонова не сдавала тест на COVID-19. Она сообщила, что сделает анализ, если будет плохо себя чувствовать.

Женщина отметила, что знает только о тяжёлом состоянии своего мужа. Эту информацию она получает на горячей линии больницы, где больше ничего не сообщают.

27 июня 70-летнего актёра и музыканта Петра Мамонова доставили в реанимацию больницы в Коммунарке с COVID-19. Его правое лёгкое поражено на 60%, левое — на 70%. Ситуация усугубляется ишемической болезнью сердца и перенесённым инсультом.