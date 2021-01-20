«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

https://static.news.ru/photo/a5170da6-5b92-11eb-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress

Гидрометцентр России предупредил москвичей и жителей Подмосковья о неблагоприятной погоде в регионе. Объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы.

Предупреждение действует с утра четверга, 21 января до девяти утра 23 января.

Погода потенциально опасна. Местами гололедица. Период предупреждения — с 09:00 21 января до 09:00 23 января, — сказано в сообщении Гидромета.

Автомобилистов предупредили о необходимости соблюдать скоростной режим и не совершать опасных обгонов. Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.

В четверг температура будет держаться на отметке в минус 6−8, в пятницу поднимется до 0...+2, в субботу до плюс 3, всё это время в регионе будут снег или туман и гололедица.

В ближайшие выходные на территории Москвы ожидается температура воздуха, превышающая климатическую норму на десять градусов. Термометры будут показывать примерно два градуса тепла, писал NEWS.ru. Также в столице ожидается мокрый снег и дождь. Об этом в среду, 20 января, журналистам сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.