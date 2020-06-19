Жара и гроза с градом ожидаются в Москве 19 июня

https://static.news.ru/photo/6a6ec138-b1ee-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве 19 июня прогреется до 30 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь с грозой, местами выпадет град.

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, атмосферное давление понизится до 747 мм ртутного столба, что около нормы. Ветер будет южным порывистым, его скорость составит 2-7 м/сек.

Сегодня мы ожидаем в столице и в Московской области переменную облачность. <...> Температура плюс 28 — плюс 30 градусов в столице, по области — 26-31 градус тепла, — уточнил синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летняя жара спадёт в России в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на 10 градусов. Причём такое изменение погоды нельзя назвать похолоданием, поскольку температура приблизится к нормальным показателям для середины июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.