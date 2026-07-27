Зеленые помидоры больше не проблема: простой способ ускорить их созревание в августе

Зеленые помидоры больше не проблема: простой способ ускорить их созревание в августе

Август — решающий месяц для томатов. Плоды уже набрали размер, но прохладные ночи могут надолго задержать их созревание. Несколько простых приемов помогут направить силы растения на налив и покраснение урожая.

Чтобы томаты быстрее созревали, сократите полив до одного раза в 7–10 дней и полностью откажитесь от азотных подкормок. Иначе куст продолжит активно наращивать зеленую массу вместо того, чтобы отдавать питание плодам.

Удалите нижние листья до первой кисти, а также мелкие цветки и завязи, которые уже не успеют вызреть. Верхушку главного стебля прищипните, оставив 2–3 листа над верхней кистью.

Для подкормки используйте настой древесной золы — 2 стакана на 10 литров воды. Он насыщает растения калием, который способствует созреванию плодов. Для опрыскивания подойдет раствор из 30–40 капель йода на 10 литров воды.

Если ночная температура опускается ниже +10 °C, снимайте томаты молочной спелости. Дома они прекрасно дозреют в картонной коробке при +20–22 °C, особенно если положить рядом спелое яблоко или банан.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная прищипка помогает получить более дружное созревание урожая. Дополнительно не забывайте регулярно проветривать теплицу — это снижает риск появления фитофторы и помогает сохранить томаты здоровыми.

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