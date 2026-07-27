Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 07:00

Зеленые помидоры больше не проблема: простой способ ускорить их созревание в августе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Август — решающий месяц для томатов. Плоды уже набрали размер, но прохладные ночи могут надолго задержать их созревание. Несколько простых приемов помогут направить силы растения на налив и покраснение урожая.

Чтобы томаты быстрее созревали, сократите полив до одного раза в 7–10 дней и полностью откажитесь от азотных подкормок. Иначе куст продолжит активно наращивать зеленую массу вместо того, чтобы отдавать питание плодам.

Удалите нижние листья до первой кисти, а также мелкие цветки и завязи, которые уже не успеют вызреть. Верхушку главного стебля прищипните, оставив 2–3 листа над верхней кистью.

Для подкормки используйте настой древесной золы — 2 стакана на 10 литров воды. Он насыщает растения калием, который способствует созреванию плодов. Для опрыскивания подойдет раствор из 30–40 капель йода на 10 литров воды.

Если ночная температура опускается ниже +10 °C, снимайте томаты молочной спелости. Дома они прекрасно дозреют в картонной коробке при +20–22 °C, особенно если положить рядом спелое яблоко или банан.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная прищипка помогает получить более дружное созревание урожая. Дополнительно не забывайте регулярно проветривать теплицу — это снижает риск появления фитофторы и помогает сохранить томаты здоровыми.

Ранее сообщалось, что после клубники не стоит сразу перекапывать землю и забывать о грядке. Почва после этой ягоды остается рыхлой и плодородной, поэтому ее можно с пользой занять другими культурами.

Проверено редакцией
Читайте также
Забыла о кетчупе и майонезе — готовлю домашний соус из помидоров с пряностями: к мясу и пасте, идеальный баланс сладости и кислинки
Общество
Забыла о кетчупе и майонезе — готовлю домашний соус из помидоров с пряностями: к мясу и пасте, идеальный баланс сладости и кислинки
Дачники часто ошибаются в конце лета: эти овощи любят только теплую воду
Общество
Дачники часто ошибаются в конце лета: эти овощи любят только теплую воду
Собираю огурцы ведрами: простая травяная подкормка помогает даже в жару
Общество
Собираю огурцы ведрами: простая травяная подкормка помогает даже в жару
Кухонные отходы идут в дело: простой способ собрать больше овощей с грядок
Общество
Кухонные отходы идут в дело: простой способ собрать больше овощей с грядок
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Здоровье/красота
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
томаты
подкормки
растения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число раненых военных США при операции против Ирана выросло до 624 человек
Северный российский аэропорт перестал принимать самолеты
В Челябинской области объявили режим ракетной опасности
Стало известно, что может уничтожить личный бренд в мгновение ока
Многодетным семьям предложили миллион рублей вместо одной льготы
Потери наемников ВСУ и атака на Белгород: новости СВО к утру 27 июля
Собянин сообщил о новом налете БПЛА на Москву
Стало известно, как «Север» парализовал снабжение ВСУ под Харьковом
Небо над Екатеринбургом временно закрыли
Британский экс-дипломат назвал условие, при котором распадется НАТО
Финский профессор оценил влияние ударов по портам Украины на спецоперацию
Украинские бобры рванули в Польшу на ПМЖ ради райской жизни
Стало известно о суточных очередях желающих попасть в Россию эстонцев
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Названы БАДы и травы, способные разрушать печень
Палящий зной, ливни, смерчи, ураганы: прогноз погоды на август в РФ
Психолог объяснила, как ребенку без отца выстроить границы с ровесниками
В Петербурге водитель устроил стрельбу у машины после спора с медиками
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 27 июля: прилет в дом, сколько погибших
Сразу 14 российских аэропортов закрылись
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.