Зеленый коктейль для стройности: секрет идеальной фигуры из блендера

Зеленый коктейль на основе киви, лимона и свежей зелени — это витаминный напиток с ярким освежающим вкусом. Сочетание фруктов и трав создает мощную природную формулу для поддержания тонуса и метаболизма. Такой коктейль легко приготовить, а его вкус порадует даже тех, кто не любит зелень в чистом виде.

1 очищенное киви, 2 кружка лимона с цедрой, 7–10 веточек петрушки (без жестких хвостиков) и 6–8 листиков мяты помещают в блендер. Добавляют 100 мл чистой воды без газа и при желании 1–2 ч. л. меда для сладости. Взбивают до полностью однородной, гладкой консистенции без кусочков зелени. Коктейль сразу подают в высоком стакане, можно добавить пару кубиков льда для свежести.

Напиток получается ярким, ароматным и бодрящим. Его лучше употреблять свежеприготовленным, чтобы сохранить максимум витаминов.

