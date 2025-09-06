Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 18:32

Зеленый коктейль для стройности: секрет идеальной фигуры из блендера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый коктейль на основе киви, лимона и свежей зелени — это витаминный напиток с ярким освежающим вкусом. Сочетание фруктов и трав создает мощную природную формулу для поддержания тонуса и метаболизма. Такой коктейль легко приготовить, а его вкус порадует даже тех, кто не любит зелень в чистом виде.

1 очищенное киви, 2 кружка лимона с цедрой, 7–10 веточек петрушки (без жестких хвостиков) и 6–8 листиков мяты помещают в блендер. Добавляют 100 мл чистой воды без газа и при желании 1–2 ч. л. меда для сладости. Взбивают до полностью однородной, гладкой консистенции без кусочков зелени. Коктейль сразу подают в высоком стакане, можно добавить пару кубиков льда для свежести.

Напиток получается ярким, ароматным и бодрящим. Его лучше употреблять свежеприготовленным, чтобы сохранить максимум витаминов.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

еда
напитки
рецепты
смузи
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трусова показала трогательные фотографии с месячным сыном
В России раскрыли неизвестные подробности обнаружения гида Мельникова
Стали известны детали прошения Митволя о помиловании
Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега
В США предупредили Европу об опасной стратегии против России
«Важно сказать»: Зеленскому раскрыли глаза на позицию России по Украине
Названо условие, при котором Европа согласится ввести войска на Украину
В Госдуме отреагировали на появление мемов про мессенджер Max
Новый российский багги «Штурм» прошел испытания
Российская чиновница сравнила население с тараканами
В России создадут официальный список блюд русской кухни: войдет ли борщ?
Банк заменил сотрудницу на ИИ, который она обучила
Семьи из 12 регионов России удостоились ордена «Родительская слава»
Попытка девушек потушить горящее масло водой попала на видео
Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана за финансирование терроризма
Кровавая луна откроет коридор затмений: когда наступит, где можно наблюдать
Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину
Мощную авиабомбу нашли рядом с железной дорогой Москва — Петербург
Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском
Захарова сравнила подходы России и Запада к развитию АТР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.