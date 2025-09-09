Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зелень натощак: скрытые риски и советы диетологов для здоровья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление зелени утром на голодный желудок часто подаётся как универсальный способ очищения организма. Но за этим популярным советом скрываются нюансы, о которых важно знать, чтобы не навредить пищеварению.

Свежая зелень богата клетчаткой и эфирными маслами, которые при прямом контакте со слизистой могут оказывать раздражающее воздействие. Особенно это касается людей с чувствительным желудком или хроническими заболеваниями ЖКТ.

Резкий запуск пищеварительных процессов в таком случае способен вызвать вздутие, дискомфорт и даже боли. Щавель и шпинат содержат кислоты, усиливающие выработку желудочного сока, что нередко провоцирует изжогу. Натощак этот эффект проявляется максимально ярко.

Диетологи подчёркивают: зелень полезнее употреблять вместе с другими продуктами. В сочетании с основным приёмом пищи её воздействие становится мягче, а усвоение витаминов и минералов эффективнее. Оптимальное время для зелёных коктейлей и салатов — после завтрака или в обеденные часы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Несомненно, зелень остаётся ценным источником антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Но её употребление должно быть разумным и учитывать особенности организма. Людям с заболеваниями ЖКТ перед изменением рациона стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Правильное сочетание продуктов и умеренность позволяют извлечь из зелени максимум пользы без риска для здоровья. Осознанный подход всегда эффективнее следования модным советам.

Ранее сообщалось, что мясо на вечер кажется логичным выбором: сытно, вкусно, «белково». Но врачи предупреждают, что поздний приём мяса может иметь неожиданные последствия для организма.

