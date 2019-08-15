https://static.news.ru/photo/2e8afcec-bf53-11e9-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Лаборатория проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии зафиксировала рост жалоб на укусы тропических клопов почти по всех российских регионах, в том числе в Москве.

По данным специалистов, опасные насекомые могли проникнуть на территорию страны не так давно, однако они хорошо приживаются и быстро плодятся.

Пострадавшая от укусов женщина рассказала, что следы на теле увидела днём после посещения отеля в Брянске. Уже после возвращения в столицу её самочувствие стало ухудшаться.

Скорее всего, новый вид клопов завезли в РФ туристы и мигранты из азиатских стран. Клопы очень живучи, могут проникнуть в одежду и обувь и так «путешествовать» на большие расстояния, — уточнил ведущий научный сотрудник лаборатории Павел Алексеев.

Медики пояснили, что укусы тропических клопов можно спутать с аллергией, однако в отличие от сыпи, они опухают. Эти насекомые переносят гепатит В, лихорадку и туляремию — инфекционное заболевание, от которого страдают кожные покровы, лимфатическая система и другие органы, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по борьбе с тропическими постельными клопами. В ведомстве отметили, что насекомые могут нападать на человека не только ночью, но и днём.