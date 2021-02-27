Заявка не регистрацию «Спутника Лайт» подана в нескольких странах

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Для того чтобы кандидаты в депутаты Госдумы выполняли обещания, данные во время избирательных кампаний, они должны быть закреплены юридически. С такой инициативой выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты отмечает, что предвыборные обещания являются обязательствами, взятыми на себя кандидатами, и в случае избрания эти обязательства должны выполняться. Володин отмечает, что придание им юридической силы позволит более...