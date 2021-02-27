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Заявка не регистрацию «Спутника Лайт» подана в нескольких странах

10:22, 28 февраля 2021 92
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработчики вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подали заявку на её регистрацию в России и нескольких других странах.

Они подали заявку на получение экстренного разрешения.

«Спутник V» уже подал заявку на экстренное разрешение в России и некоторых других странах на однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», — говорится в Twitter вакцины.

Препарат должен поступить в оборот в марте.

Накануне в Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки «Спутником Лайт». По словам специалиста, вакцина «Спутник Лайт» способна защищать от коронавируса четыре, максимум пять месяцев. Гинцбург также отметил, что однокомпонентная вакцина будет использоваться в странах, у которых нет возможности самостоятельно разработать или приобрести полноценные вакцины других стран, писал NEWS.ru.

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