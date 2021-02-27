Заявка не регистрацию «Спутника Лайт» подана в нескольких странах

Накануне в Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки «Спутником Лайт». По словам специалиста, вакцина «Спутник Лайт» способна защищать от коронавируса четыре, максимум пять месяцев. Гинцбург также отметил, что однокомпонентная вакцина будет использоваться в странах, у которых нет возможности самостоятельно разработать или приобрести полноценные вакцины других стран, писал NEWS.ru.