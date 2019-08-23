https://static.news.ru/photo/a0babb32-c5bf-11e9-b0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заявители митинга 24 августа подали иск в Бутырский суд против мэрии Москвы.

Истцами выступили помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и Иван Брушлинский. Об этом сообщила пресс-служба Гудкова. По её данным, Вихарева и Брушлинский считают незаконным отказ мэрии согласовать митинг оппозиции 24 августа. В частности, нарушением закона они назвали то, что заявителям не был предложен альтернативный адрес для проведения акции протеста.

Вихарева уже направляла жалобу в мэрию на это. Как передаёт «Интерфакс» её слова, активисты бы обсудили проведение митинга на альтернативной площадке в случае, если бы такое предложение поступило.

Ранее News.ru писал о том, что вместо акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова 31 августа столичные власти согласовали проведение молодёжного фестиваля «PROлето» Российского союза молодёжи (РСМ).