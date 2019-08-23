https://static.news.ru/photo/3b870a08-c56b-11e9-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вместо акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова 31 августа столичные власти согласовали проведение молодёжного фестиваля «PROлето» Российского союза молодёжи (РСМ).

Как сообщил председатель РСМ Павел Красноруцкий, заявку на проведение фестиваля они подали 15 августа. Он отметил, что инициатива проводить мероприятие именно в этот день исходила от участников организации, отмечает РБК .

Ранее на эту дату оппозиция подала две заявки на проведение митинга, в том числе на проспекте Сахарова.

Как ранее писал News.ru, оппозиции отказали из-за отсутствия площадок для размещения участников, возможных помех движению транспорта, а также гипотетических нарушений прав граждан. Заявки на митинги 31 августа подали Эльвира Вихарева, помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, и руководитель психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский.