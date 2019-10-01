https://static.news.ru/photo/479b0e46-e449-11e9-bc61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американские учёные выяснили, что зависимость от смартфонов приводит к симптомам депрессии в будущем.

Сотрудники Университета Аризоны наблюдали за 346 участниками эксперимента в возрасте от 18 до 20 лет. Они исследовали именно случаи болезненной привязанности к телефону, а не обычное его использование. Эксперимент показал, что зависимость ведёт к депрессии, а не наоборот, передаёт « Профиль ».

По словам профессора Мэтью Лапьера, люди, зависящие от своего гаджета, полностью полагаются на него и в случае отсутствия доступа впадают в панику. Эксперты призвали снижать тягу молодых людей к сотовым, чтобы избежать проблем в будущем.

Ранее News.ru писал, что Минпросвещения рекомендовало школам минимизировать использование учащимися смартфонов. Причём не только во время уроков, но и на переменах.