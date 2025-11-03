Затхлое белье снова пахнет свежестью: старинный уксусный метод из СССР

Постельное белье, долго лежащее в шкафу, нередко пропитывается неприятным запахом. Но вернуть свежесть можно без дорогих средств — достаточно вспомнить проверенный советский способ.

Секрет в обычном столовом уксусе: 200–250 мл средства добавляют либо в отсек для порошка, либо прямо в барабан стиральной машины. Этот метод универсален — уксус безопасен для хлопка, трикотажа, шифона, шелка и атласа, не повреждает волокна и не лишает ткани цвета.

После стирки белье важно просушить на открытом воздухе: так исчезнет остаточный запах уксуса, а вещи станут особенно свежими. Кроме нейтрализации затхлости, уксус работает как натуральный смягчитель и растворяет остатки моющих средств в волокнах. Простой и бюджетный способ избавляет от необходимости покупать специализированные препараты.

