03 ноября 2025 в 13:23

Затхлое белье снова пахнет свежестью: старинный уксусный метод из СССР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постельное белье, долго лежащее в шкафу, нередко пропитывается неприятным запахом. Но вернуть свежесть можно без дорогих средств — достаточно вспомнить проверенный советский способ.

Секрет в обычном столовом уксусе: 200–250 мл средства добавляют либо в отсек для порошка, либо прямо в барабан стиральной машины. Этот метод универсален — уксус безопасен для хлопка, трикотажа, шифона, шелка и атласа, не повреждает волокна и не лишает ткани цвета.

После стирки белье важно просушить на открытом воздухе: так исчезнет остаточный запах уксуса, а вещи станут особенно свежими. Кроме нейтрализации затхлости, уксус работает как натуральный смягчитель и растворяет остатки моющих средств в волокнах. Простой и бюджетный способ избавляет от необходимости покупать специализированные препараты.

Ранее сообщалось, что чистота ванной часто превращается в головную боль: мыльные разводы, желтые пятна и ржавчина портят вид даже недавно установленной сантехники. Многие покупают дорогие средства, не подозревая, что в каждом доме есть простые и безопасные ингредиенты, которые справляются не хуже профессиональной химии.

