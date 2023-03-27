Застрахованных по ДМС россиян стало меньше на пять миллионов

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Число работающих россиян, пользующихся добровольным медицинским страхованием, сократилось до 31,8 млн человек, сообщают «Известия» со ссылкой на проанализированные данные Центробанка. Это количество ниже прошлогоднего на 5 млн человек. При этом в 2021 году прирост по числу застрахованных по ДМС составил 7,9 млн человек.

Управляющий продуктами ДМС «РЕСО-Гарантия» Борис Болдырев заявил, что снижение в том числе происходит в связи с уходом иностранных компаний, которые более охотно обеспечивали сотрудников ДМС. Выкупившие бизнес иностранных компаний новые местные владельцы если и сохраняют этот бонус, то убирают опцию доступа ДМС для родственников сотрудника.

Директор по продажам медтехкомпании «Доктор рядом» Арсен Широян при этом отметил, что за прошедший год вырос спрос на добровольное медицинское страхование за счет телемедицины. Другой тенденцией, по словам Широяна, за последний год стало увеличение спроса на онлайн-консультации психологов. Они вышли на вторую строчку по популярности после терапевтов в списке онлайн-консультаций от помогающих специалистов. В связи с этим работодатели запрашивали от компаний включение психологов в полисы для сотрудников.

В 2022 году в регионах массово начали выставлять на продажу частные медицинские центры из-за снижения рентабельности бизнеса. Аналитики сервиса сквозной аналитики Calltouch отмечали, что с марта 2022 года россияне стали на 28% реже пользоваться услугами платных клиник. Каждый пятый клиент в этой сфере выбирает наиболее бюджетные варианты, а 25% пользуются этими услугами в рамках ДМС.