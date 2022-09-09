Медицина пошла по рукам: почему частные клиники выставляют на продажу Рынок коммерческого здравоохранения страдает, но его спасут недостатки бюджетной медицины, считают эксперты

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В российских регионах начали выставлять на продажу медицинские центры. Собственники признаются, что данный вид бизнеса в период экономических потрясений становится всё менее рентабельным — исследования подтверждают продолжающееся падение спроса на услуги частного здравоохранения. В условиях снижения доходов и ухудшения материального положения россияне активнее переключаются на бесплатную медицину. По оценкам экспертов, в ближайшее время данный тренд продолжит лишь усиливаться. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Практически лотерея»

Медицинский центр, работающий более десяти лет в районе столичной станции метро «Преображенская площадь», выставлен на продажу за 5,5 миллиона рублей. Продавец утверждает: для открытия с нуля такого учреждения потребуется более 10 миллионов рублей, отмечая, что «данное предложение является выгодным приобретением».

«Всё готово, приходите и работайте», — говорится в размещенном объявлении.

Другой медицинский центр, выставленный на продажу, находится в Северо-Западном административном округе российской столицы. Обозначенная цена — 3,7 миллиона рублей.

В разговоре с NEWS.ru представитель собственника рассказал, что клиника открылась в 2018 году и стабильно работает по настоящее время. Речь идет о помещении площадью 100 квадратных метров с авторским дизайном и качественным ремонтом. Новый владелец получит бессрочную медицинскую лицензию на 11 видов деятельности: терапия, гастроэнтерология, кардиология, функциональная диагностика, эндокринология, ультразвуковая диагностика, неврология, остеопатия, мануальная терапия, медицинский массаж, сестринское дело, а также уже заключенный договор с ведущей диагностической лабораторией.

В Санкт-Петербурге готов уйти с молотка медцентр в спальном районе города. Предложение любопытно тем, что собственник предлагает потенциальному покупателю 14-дневный «тест-драйв» — срок, за который новый владелец сможет убедиться, что не прогадал и правильно вложил средства. Обещанная прибыль — более 200 тысяч рублей в месяц.

Руководитель одной из частных клиник в Московской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что рынок сегодня буквально забит подобными предложениями:

Я всю жизнь работаю в системе здравоохранения и, пожалуй, впервые вижу такой ажиотаж — медицинские центры по всей стране просто пачками выставляются на продажу. Очевидно, что это происходит не от хорошей жизни — спрос на услуги коммерческой медицины падает буквально на глазах. Люди теряют доходы, многие остаются без прежней зарплаты и начинают экономить на всём, в том числе и медицинских услугах.

Однако, отмечает собеседник NEWS.ru, пока нет понимания, кто может приобрести продающиеся медцентры, поскольку «это не тот бизнес, который бегут и хватают»:

Медицинский бизнес — специфический, очень затратный и сопряжен с большим количеством рисков. В нынешние времена заниматься им — практически лотерея. Любителя надо еще поискать.

Понятное дело, что в целом спрос на услуги здравоохранения никуда не девается — люди продолжают болеть во все времена. Однако сегодня у россиян есть альтернатива — многие вынуждены возвращаться в государственные поликлиники.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Полечиться или поесть

Начиная с минувшего марта россияне стали больше экономить на платной медицине или же вообще отказались от таких услуг. Таковы данные исследования, проведенного сервисом сквозной аналитики Calltouch.

Оказалось, что более 28% россиян начали реже пользоваться услугами платных клиник или полностью отказались от них. При этом каждый пятый выбирает более доступные по цене медицинские учреждения, а 25% поправляют здоровье в рамках обязательного медицинского страхования.

Аналитика, полученная сервисом приёма онлайн-платежей CloudPayments, подтверждает наметившийся тренд: например, в минувшем июне онлайн-спрос на платные медицинские услуги снизился на 51%, а средняя сумма онлайн-покупки обрушилась сразу на 52%, с 17 712 рублей до 8453 рублей. По оценкам представителей сервиса, полученные данные могут говорить о том, что люди стараются экономить на платных медицинских услугах, выбирая только наиболее необходимые.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что количество пациентов в частных медицинских центрах снижается и медицинский бизнес становится менее привлекательным. По его мнению, это связано с рядом причин.

Во-первых, сказывается мировой финансовый кризис: в России снижается покупательская способность, люди экономят в том числе и на медицинских услугах. Во-вторых, изменилась ситуация с коронавирусом. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, болезнь стала протекать существенно легче. Люди реже обращаются за лабораторными исследованиями для диагностики этой болезни, кратно уменьшилось количество визуальных исследований: рентгенографии, компьютерной томографии. Эти медицинские манипуляции в последние два года составляли существенную долю в выручке небольших частных медицинских центров, — пояснил Малых.

В-третьих, продолжает доктор, на отрасли сказывается санкционное давление стран Западной Европы и Северной Америки. Так, существенно подорожали расходные материалы, обслуживание медицинской техники. Для крупных сетевых клиник, говорит Малых, это оказалось преодолимой проблемой благодаря большим финансовым резервам, крепкими связям с органами государственной власти, однако для некоторых небольших медицинских компаний ситуация стала фатальной.

В-четвертых, сказался уход с российского рынка крупных международных компаний, предоставлявших своим сотрудникам полис добровольного медицинского страхования. Количество пациентов, обслуживающихся по ДМС, заметно сократилось, резюмировал собеседник NEWS.ru.

Генеральный директор медцентра «Поликлиника», кандидат медицинских наук Юрий Горшенин, комментируя NEWS.ru массовую продажу частных клиник по всей стране, отметил, что «прибыльный бизнес никто продавать не будет».

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Он полагает, что нынешняя тенденция связана сразу с рядом факторов:

Но мне трудно представить, кто сегодня готов брать такой бизнес и развивать практически с нуля. Одна из ключевых проблем заключается в том, что современный рынок перенасыщен частными клиниками. Потому некоторые и вынуждены уйти.

Горшенин также признал, что спрос на услуги коммерческого здравоохранения падает, поскольку, очевидно, выпал целый сегмент клиентов, готовых лечиться исключительно за деньги.

В здравоохранении всё как везде: если экономика падает, то снижается спрос на продукты в магазинах и на услуги в медцентрах. Вопрос в другом: когда человеку приходится выбирать между приобретением еды и здравоохранением, то он, конечно, выберет еду. Ее ведь нигде бесплатно не раздают, а часть услуг здравоохранения всё же можно получить в государственных поликлиниках и больницах, — пояснил Горшенин.

Некоторые медицинские центры сегодня пытаются выжить, организуя различные акции: например, если человек записывается на приём к специалисту, ему в качестве бонуса презентуют УЗИ-диагностику. Однако, говорит Горшенин, подобные акции, как правило, не очень эффективны:

Условно говоря, у человека болит зуб, а ему «втирают» УЗИ почек. Ну, в этот момент пациенту явно не до почек. Различные бесплатные осмотры, предлагаемые клиниками, тоже не пользуются спросом. Люди привыкли к тому, что всё бесплатное — какая-то ерунда, что-то некачественное.

Впрочем, полностью рынок коммерческого здравоохранения не разрушится, утверждает заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Рынок частных медицинских услуг сильно не сократится в условиях продолжающегося многие годы дефицита государственного финансирования. Государственная система не может обеспечить всеобщей доступности и качества оказания услуг. Однако в секторе частного здравоохранения на фоне падения доходов у населения закономерно наступает консолидация активов в руках наиболее эффективных компаний, то есть происходит определенная здоровая монополизация рынка частных медицинских услуг, — пояснил парламентарий.

По его оценкам, те, кто рассчитывал на быструю прибыль при ограниченных вложениях, конкуренции просто не выдерживают, поэтому вынуждены покидать рынок.