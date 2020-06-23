Защита Верзилова обжаловала его арест

https://static.news.ru/photo/77b794fa-b559-11ea-ba82-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Адвокат издателя «Медиазоны» и активиста Петра Верзилова Леонид Соловьёв рассказал о планах по обжалованию ареста его подзащитного. По его словам, соответствующая жалоба уже подана.

Московский городской суд рассмотрит заявление 25 июня, передаёт ТАСС.

Я подал жалобу на арест своего доверителя. Её рассмотрят в Мосгорсуде 25 июня, — сказал юрист.

Как писал NEWS.ru, мужчину задержали 21 июня рано утром в собственной квартире, а затем увезли на допрос. Допрашивали его ещё по прошлогоднему делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, он был отпущен в статусе свидетеля. Почти сразу после выхода из отдела полиции у Верзилова произошло столкновение с незнакомым ему мужчиной. Это стало причиной для повторного задержания. Активист провёл ночь в ОВД «Мещанский», только 22 июня стало известно, что на него составили протокол по статье 20.1 КоАП за нецензурную брань на улице. Мещанский суд назначил активисту административный арест сроком на 15 суток.

Накануне высказывались предположения, что настоящей причиной задержания Верзилова стала информация о готовящихся акциях группы «Война» во время парада в Москве 24 июня. Однако сам Пётр перед заседанием опроверг это. Также он отметил, что допрашивали его следователи, работающие в группе Габдуллина.